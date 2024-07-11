СМИ: Госдеп пытался помешать визиту премьер-министра Индии Моди в Россию

Госдепартамент США предпринимал попытки препятствовать визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

Согласно источникам, на этой неделе в администрации президента Джо Байдена с беспокойством обсуждалась планируемая встреча между Нарендрой Моди и российским президентом Владимиром Путиным.