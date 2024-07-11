СМИ: Госдеп пытался помешать визиту премьер-министра Индии Моди в Россию

Госдепартамент США предпринимал попытки препятствовать визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

Согласно источникам, на этой неделе в администрации президента Джо Байдена с беспокойством обсуждалась планируемая встреча между Нарендрой Моди и российским президентом Владимиром Путиным.

Госдеп сообщил о контактах США с Индией после визита премьера Моди в Россию

По данным источников, заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл в начале июля общался с министром иностранных дел Индии Винаем Кватрой в попытке отложить поездку Нарендры Моди, так как она планировалась на период саммита НАТО в Вашингтоне.

Нарендра Моди совершил визит в Россию 8-9 июля, впервые за последние пять лет. В понедельник он встретился с президентом России Владимиром Путиным в неофициальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил павильон «АТОМ» на выставке «Россия», где также состоялись переговоры между лидерами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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