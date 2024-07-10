Песков: Путин и Моди отменили встречу в широком составе из-за графика

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отменили переговоры в широком составе, так как обсуждение накопившихся вопросов в узком формате было исчерпывающим, а также из-за графика. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

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Песков отметил, что узкий формат переговоров был «достаточно широк» - два лидера обсудили почти все основные направления взаимодействия. Переговоры Путина и Моди длились больше 2,5 часов, затем еще более получаса лидеры пообщались «на ногах».

Также отмена переговоров в широком составе связана с графиком Моди. После переговоров с Путиным он должен был лететь дальше в Австрию. Также сыграло роль и то, что посещение двумя лидерами павильонов «Космос» и «Атом» затянулось.

Ранее Песков также рассказал, что Моди не стремится выступать в роли посредника в урегулировании конфликта на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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