Песков: Путин и Моди отменили встречу в широком составе из-за графика

Песков отметил, что узкий формат переговоров был «достаточно широк» - два лидера обсудили почти все основные направления взаимодействия. Переговоры Путина и Моди длились больше 2,5 часов, затем еще более получаса лидеры пообщались «на ногах».

Также отмена переговоров в широком составе связана с графиком Моди. После переговоров с Путиным он должен был лететь дальше в Австрию. Также сыграло роль и то, что посещение двумя лидерами павильонов «Космос» и «Атом» затянулось.

Ранее Песков также рассказал, что Моди не стремится выступать в роли посредника в урегулировании конфликта на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

