МИД ФРГ: ЕС следует поменять стратегию по отношению к России

При этом она пояснила, что теперь главными должны стать четыре элемента: укрепление обороны ЕС, поддержка лиц, выступающих против российских властей, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами по защите международного права.

Министр добавила, что этот план из четырех пунктов разработан ей совместно с коллегой из Франции Катрин Колонна.

Ранее Глава МИД ФРГ Анналена Бербок предложила ЕС приостановить выдачу россиянам многолетних виз.

