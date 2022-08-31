МИД ФРГ: ЕС следует поменять стратегию по отношению к России
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ЕС нужна «стратегическая перестройка» политики в отношении России, сообщают «Известия».
Такое заявление министр иностранных дел ФРГ сделала в Праге ходе неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.
По словам Бербок, возврата к прежним отношениям уже не будет, поэтому назрела необходимость в пересмотре стратегической политики в отношении России.
При этом она пояснила, что теперь главными должны стать четыре элемента: укрепление обороны ЕС, поддержка лиц, выступающих против российских властей, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами по защите международного права.
Министр добавила, что этот план из четырех пунктов разработан ей совместно с коллегой из Франции Катрин Колонна.
Ранее Глава МИД ФРГ Анналена Бербок предложила ЕС приостановить выдачу россиянам многолетних виз.
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