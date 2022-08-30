Глава МИД ФРГ предложила ЕС приостановить выдачу россиянам многолетних виз

По её мнению, это позволит не выдавать россиянам многократные и многолетние визы.

«Чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос особенно затронул, точно проверить, для каких целей эта виза будет выдана», - подчеркнула Бербок.

Она добавила, что при этом необходимо сохранить возможность выдачи виз студентам и лицам, которые преследуются по политическим соображениям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея ряда европейских государств запретить шенгенские визы для граждан России - очень серьёзное решение, в случае принятия Москва не оставит его без ответа.

