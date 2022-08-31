Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, сообщает РИА Новости.

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По итогам встречи с коллегами он отметил, что многие выступили против. Сийярто указал, что вместо этого будет расторгнуто соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией, который позволял получать шенген быстрее и дешевле, а также предполагал широкую выдачу многократных виз.

«Европейский союз расторгнет договор с Россией об упрощенном визовом режиме, для этого набралось достаточное большинство... Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет», - заключил венгерский министр.

Ранее верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил сомнение в том, что идея о введении запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России получит широкую поддержку в Евросоюзе, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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