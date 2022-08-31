Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, сообщает РИА Новости.
По итогам встречи с коллегами он отметил, что многие выступили против. Сийярто указал, что вместо этого будет расторгнуто соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией, который позволял получать шенген быстрее и дешевле, а также предполагал широкую выдачу многократных виз.
«Европейский союз расторгнет договор с Россией об упрощенном визовом режиме, для этого набралось достаточное большинство... Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет», - заключил венгерский министр.
Ранее верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил сомнение в том, что идея о введении запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России получит широкую поддержку в Евросоюзе, сообщает «Свободная пресса».
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