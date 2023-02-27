МИД Франции: Страна продолжит оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется

Франция будет продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько это потребуется. Такое заявление сделала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на конференции ООН.

Во Франции заявили, что Байден прибыл в Киев для начала третьей мировой войны

По ее словам, Франция хочет добиться восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее глава немецкого правительства Олаф Шольц прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о нехватке военной помощи для Киева. Канцлер призвал президента Украины перестать жаловаться по этому вопросу, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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