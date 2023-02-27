Шольц прокомментировал заявление Зеленского о нехватке военной помощи
Глава немецкого правительства Олаф Шольц прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о нехватке военной помощи для Киева, сообщает Focus.
Канцлер призвал президента Украины перестать жаловаться по этому вопросу. Он назвал заявление Зеленского смешным и посчитал, что «нет смысла стонать о масштабах немецкого участия».
Шольц отметил, что ФРГ не должна выслушивать упреков от кого бы то ни было.
Ранее канцлер Германии и президент Франции Эммануэль Макрон посоветовали украинскому лидеру начать переговоры с РФ.
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