Шольц прокомментировал заявление Зеленского о нехватке военной помощи

Глава немецкого правительства Олаф Шольц прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о нехватке военной помощи для Киева, сообщает Focus.

Шольц намерен продолжать искать диалог с Путиным

Канцлер призвал президента Украины перестать жаловаться по этому вопросу. Он назвал заявление Зеленского смешным и посчитал, что «нет смысла стонать о масштабах немецкого участия».

Шольц отметил, что ФРГ не должна выслушивать упреков от кого бы то ни было.

Ранее канцлер Германии и президент Франции Эммануэль Макрон посоветовали украинскому лидеру начать переговоры с РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир ЗеленскийШольц
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