МИД Финляндии заявил о заморозке счетов финских представительств в РФ
Финский МИД заявил, что Россия заморозила банковские счета представительств Финляндии в РФ.
Финское внешнеполитическое ведомство назвало ситуацию серьезной и сообщило о начале расследования инцидента.
Накануне жители Финляндии сравнили забор на границе с РФ с садовым ограждением. Часть забора не соответствует чертежам проекта, которые пограничная служба публиковала осенью 2022 года. Самые большие расходы связаны со строительством дорог и проведением других работ рядом с забором. При этом неясна целесообразность проекта.
Финляндия начала строить забор на границе с Россией в феврале текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru