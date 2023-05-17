МИД Финляндии заявил о заморозке счетов финских представительств в РФ

Финское внешнеполитическое ведомство назвало ситуацию серьезной и сообщило о начале расследования инцидента.

Накануне жители Финляндии сравнили забор на границе с РФ с садовым ограждением. Часть забора не соответствует чертежам проекта, которые пограничная служба публиковала осенью 2022 года. Самые большие расходы связаны со строительством дорог и проведением других работ рядом с забором. При этом неясна целесообразность проекта.

Финляндия начала строить забор на границе с Россией в феврале текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

