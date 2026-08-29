8 выходцев из Центральной Азии и Закавказья лишились гражданства РФ
ФСБ совместно с МВД прекратили гражданство России восьми выходцам из Центральной Азии и Закавказья. Об этом говорится в сообщении ФСБ.
Отмечается, что лица, которых лишили гражданства, создали угрозу нацбезопасности странны, пишет РИА Новости.
Речь идет об одном из жителей Ставропольского края, который принял участие в проведении среди иностранцев мероприятий, направленных на формирование негативного восприятия русской культуры и отрицательного отношения к лицам славянской национальности. Известно, что этот мужчина также призывал соотечественников к саботированию единой государственной соцполитики поддержки участников СВО.
Кроме того, российского гражданства лишился и житель Адыгеи, критиковавший участие мусульман в боевых действиях на территории Украины в составе ВС России. По данным источника, он также обсуждал тему ведения «джихада» в стране.
В ФСБ уточнили, что гражданство РФ было прекращено и трем жителям Тверской области, которые оказались причастны к организации канала поставки и сбыта контрафактной алкогольной и табачной продукции, неофициальному трудоустройству пребывающих на территорию России выходцев из ЦАР, совершению побоев, краже, фиктивной постановке на учет иностранцев и управлению транспортом в нетрезвом виде.
К тому же российского гражданства лишили жителя Челябинской области, причастного к созданию незаконного молельного дома экстремистского и запрещенного в РФ движения на территории оптового рынка в Челябинске. Гражданство также было прекращено двум выходцам из Закавказья за разжигание межнациональной розни и призывы к отказу от российских паспортов представителей диаспор.
Ранее российский посол в Швеции Сергей Беляев рассказал, что граждане страны почти каждую неделю обращаются в российское посольство по вопросу переезда в РФ по визе для разделяющих традиционные ценности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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