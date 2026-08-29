8 выходцев из Центральной Азии и Закавказья лишились гражданства РФ

Кроме того, российского гражданства лишился и житель Адыгеи, критиковавший участие мусульман в боевых действиях на территории Украины в составе ВС России. По данным источника, он также обсуждал тему ведения «джихада» в стране.

В ФСБ уточнили, что гражданство РФ было прекращено и трем жителям Тверской области, которые оказались причастны к организации канала поставки и сбыта контрафактной алкогольной и табачной продукции, неофициальному трудоустройству пребывающих на территорию России выходцев из ЦАР, совершению побоев, краже, фиктивной постановке на учет иностранцев и управлению транспортом в нетрезвом виде.

К тому же российского гражданства лишили жителя Челябинской области, причастного к созданию незаконного молельного дома экстремистского и запрещенного в РФ движения на территории оптового рынка в Челябинске. Гражданство также было прекращено двум выходцам из Закавказья за разжигание межнациональной розни и призывы к отказу от российских паспортов представителей диаспор.

Ранее российский посол в Швеции Сергей Беляев рассказал, что граждане страны почти каждую неделю обращаются в российское посольство по вопросу переезда в РФ по визе для разделяющих традиционные ценности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».