СМИ: жители Финляндии сравнили забор на границе с РФ с садовым ограждением

Они назвали сооружение «ограждением для детского сада». Часть забора не соответствует чертежам проекта, которые пограничная служба публиковала осенью 2022 года.

Самые большие расходы связаны со строительством дорог и проведением других работ рядом с забором. При этом неясна целесообразность проекта.

Финляндия начала строить забор на границе с Россией в феврале текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

