СМИ: жители Финляндии сравнили забор на границе с РФ с садовым ограждением
17 мая 202303:05
Стало известно о реакции жителей Финляндии, которые сравнили забор на границе с Россией с садовым ограждением, сообщает Ilta-Sanomat.
Они назвали сооружение «ограждением для детского сада». Часть забора не соответствует чертежам проекта, которые пограничная служба публиковала осенью 2022 года.
Самые большие расходы связаны со строительством дорог и проведением других работ рядом с забором. При этом неясна целесообразность проекта.
Финляндия начала строить забор на границе с Россией в феврале текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru