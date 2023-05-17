СМИ: жители Финляндии сравнили забор на границе с РФ с садовым ограждением

Стало известно о реакции жителей Финляндии, которые сравнили забор на границе с Россией с садовым ограждением, сообщает Ilta-Sanomat.

Финляндия возведет забор вдоль границ с Россией

Они назвали сооружение «ограждением для детского сада». Часть забора не соответствует чертежам проекта, которые пограничная служба публиковала осенью 2022 года.

Самые большие расходы связаны со строительством дорог и проведением других работ рядом с забором. При этом неясна целесообразность проекта.

Финляндия начала строить забор на границе с Россией в феврале текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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