Финляндия начала строить забор на границе с Россией

Финляндия приступила к строительству забора на границе с Россией. Об этом сообщают местные СМИ.

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Отмечается, что на данном этапе рабочие проводят земляные работы. Они уже выкорчевали деревья в районе пограничного перехода Иматра-Светогорск.

Рядом с забором будет построена дорога для патрулей, на некоторых участках установят освещение и громкоговорители, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаФинляндия
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