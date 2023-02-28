Финляндия начала строить забор на границе с Россией
28 февраля 202315:58
Финляндия приступила к строительству забора на границе с Россией. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что на данном этапе рабочие проводят земляные работы. Они уже выкорчевали деревья в районе пограничного перехода Иматра-Светогорск.
Рядом с забором будет построена дорога для патрулей, на некоторых участках установят освещение и громкоговорители, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
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28 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru