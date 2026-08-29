МО: ВС РФ освободили Рубежное и Новоандреевку в ДНР
29 августа 202613:09
Екатерина Галайда-Перера
Российские военные взяли под контроль Рубежное и Новоандреевку в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению населенных пунктов приняли участие подразделения группировки войск «Центр».
Ранее в России опровергли планы о мобилизации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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