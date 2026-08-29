МО: ВС РФ освободили Рубежное и Новоандреевку в ДНР

Российские военные взяли под контроль Рубежное и Новоандреевку в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению населенных пунктов приняли участие подразделения группировки войск «Центр».

Ранее в России опровергли планы о мобилизации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
ТЕГИ:СпецоперацияВоенныеДНРМинобороны РФ

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