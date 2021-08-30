МИД Эстонии отказался выдать визу российскому дипломату

Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не выдавать визу российскому дипломату, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В сообщении говорится, что отказ в визе является ответом на высылку из России эстонского дипломата.

«МИД Эстонии желает положить конец сложившейся ситуации и надеется, что РФ воздержится от дальнейшей эскалации ситуации, несмотря на свою асимметричную реакцию», - подчёркивается в заявлении министерства.

Ранее в России персоной нон грата был объявлен консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте. В ответ Эстония выслала из страны одного из дипломатов посольства России в Таллине, после чего на Смоленской площади объявили, что РФ в недельный срок должен покинуть ещё один сотрудника эстонского посольства.

