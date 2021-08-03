Россия высылает еще одного эстонского дипломата

Таллин предупредили о недопустимости дальнейшей эскалации этой ситуации, однако призыв услышан не был и 15 июля Эстония объявила персоной нон грата сотрудника посольства России в этой стране.

В этой связи посла Эстонии в России Маргуса Лайдре вызвали в МИД России, где ему был заявлен решительный протест и вручена нота.

Москва вновь предлагает Таллину «остановиться и не усложнять ещё больше и без того обострённую ими до предела ситуацию». В ином случае МИД РФ пообещал «новый решительный ответ».

