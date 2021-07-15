Эстония объявила о высылке российского дипломата

Один из дипломатов посольства России в Таллине объявлен персоной нон грата и будет выслан из страны, сообщает пресс-служба МИД Эстонии.

В сообщении говорится, что таким образом республика ответила на высылку своего консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте, соответствующая нота была вручена российскому послу в Эстонии Александру Петрову.

Ранее в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ (ЦОС ФСБ) заявили, что эстонский консул Марта Лятте был задержан в Санкт-Петербурге с поличным при получении от россиянина материалов закрытого характера, сообщает «Свободная пресса». Эстонский дипломат был объявлен персоной нон грата.

