МИД Эстонии: Основополагающий акт Россия - НАТО необходимо расторгнуть

Он отметил, что акт нужно отменить, так как на сегодняшний день «мы не можем говорить о каком-либо сотрудничестве с Россией». Рейнсалу также обвинил Россию в «игнорировании принципов международного права».

Ранее дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с НСН отмечал, что президент РФ Владимир Путин намекнул Латвии и Эстонии о готовности к полному разрыву дипломатических отношений между странами в случае, если Рига и Таллин продолжат проводить недружественную политику в отношении Москвы.

