МИД Эстонии: Основополагающий акт Россия - НАТО необходимо расторгнуть
Эстонские власти считают бессмысленным в сегодняшней геополитической обстановке продолжать придерживаться Основополагающего акта Россия - НАТО и призывают его аннулировать. Такое заявление сделал глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что акт нужно отменить, так как на сегодняшний день «мы не можем говорить о каком-либо сотрудничестве с Россией». Рейнсалу также обвинил Россию в «игнорировании принципов международного права».
Ранее дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с НСН отмечал, что президент РФ Владимир Путин намекнул Латвии и Эстонии о готовности к полному разрыву дипломатических отношений между странами в случае, если Рига и Таллин продолжат проводить недружественную политику в отношении Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- Бывший McDonald's в Белоруссии не подтвердил смену названия на «Мы открыты!»
- Депутаты предложили установить новый день воинской славы
- Франция считает угрозой планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии
- МИД Эстонии: Основополагающий акт Россия - НАТО необходимо расторгнуть
- Экс-советник Кучмы: ВСУ могут отступить за Днепр после сдачи Артемовска и Авдеевки
- Лукашенко: Предприятия страны в 2023 году должны выйти на пиковые объемы производства
- Убившего пенсионерку экс-бойца «Вагнера» арестовали на два месяца
- В Госдуме попросили сделать единый счет для оплаты парковок и штрафов
- Моргенштерн увеличил стоимость концертов в два раза из-за статуса иноагента
- Центробанк РФ на полгода продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru