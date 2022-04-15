МИД: Членство в НАТО не укрепит безопасность Финляндии и Швеции

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не поспособствует укреплению безопасности стран. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

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«Членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность. Они автоматически окажутся на натовской передовой», — подчеркнула дипломат.

Кроме того, представитель МИД считает, что возможное вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс скажется на их отношениях с Россией и на европейской безопасности, страны должны понимать это.

Ранее стало известно, что Хельсинки примет решение относительно вступления в НАТО в ближайшие недели. При этом Стокгольм, определяя, присоединяться ли к альянсу, намерен отталкиваться от позиции Финляндии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОШвецияФинляндияМария ЗахароваМИД РФ
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