МИД: Членство в НАТО не укрепит безопасность Финляндии и Швеции

«Членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность. Они автоматически окажутся на натовской передовой», — подчеркнула дипломат.

Кроме того, представитель МИД считает, что возможное вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс скажется на их отношениях с Россией и на европейской безопасности, страны должны понимать это.

Ранее стало известно, что Хельсинки примет решение относительно вступления в НАТО в ближайшие недели. При этом Стокгольм, определяя, присоединяться ли к альянсу, намерен отталкиваться от позиции Финляндии.

