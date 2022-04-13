Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение ближайших недель
В Хельсинки примут решение вступать Финляндии в Североатлантический альянс или нет уже в ближайшие недели. Об этом заявила в среду глава финского правительства Санна Марин, сообщает агентство Bloomberg.
Премьер-министр Финляндии также добавила, что не видит необходимости в одновременном со Швецией решении вопроса о вхождении в НАТО. Но вместе с тем, по ее словам, она бы хотела, чтобы обе страны «сделали одинаковый выбор».
Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон уже приняла положительное решение по вопросу присоединения королевства к Североатлантическому альянсу, заявив, что страна нацелена на вступление в организацию «в июне этого года».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 754 / сут.
Умерли
373 тыс.+267 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+28 135 / сут.
- СМИ: таможенная служба Нидерландов заявила о задержании 20 российских яхт
- Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение ближайших недель
- Макрон отказался называть действия России на Украине геноцидом
- Концертный директор «ВИА Гры» опроверг слухи о ликвидации группы
- Кудрин объяснил, за счёт чего будет укрепляться рубль
- СМИ: Кипр намерен лишить гражданства четырех россиян
- Кудрин спрогнозировал инфляцию в России до 20 процентов
- СК заявил о проведении следственных действий с военными, сдавшимися в Мариуполе
- Великобритания расширила санкции в отношении России
- Константин Меладзе объявил о ликвидации группы «ВИА Гра»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru