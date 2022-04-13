Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение ближайших недель

В Хельсинки примут решение вступать Финляндии в Североатлантический альянс или нет уже в ближайшие недели. Об этом заявила в среду глава финского правительства Санна Марин, сообщает агентство Bloomberg.

Премьер-министр Финляндии также добавила, что не видит необходимости в одновременном со Швецией решении вопроса о вхождении в НАТО. Но вместе с тем, по ее словам, она бы хотела, чтобы обе страны «сделали одинаковый выбор».