Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение ближайших недель

В Хельсинки примут решение вступать Финляндии в Североатлантический альянс или нет уже в ближайшие недели. Об этом заявила в среду глава финского правительства Санна Марин, сообщает агентство Bloomberg.

Премьер-министр Финляндии также добавила, что не видит необходимости в одновременном со Швецией решении вопроса о вхождении в НАТО. Но вместе с тем, по ее словам, она бы хотела, чтобы обе страны «сделали одинаковый выбор».

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Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон уже приняла положительное решение по вопросу присоединения королевства к Североатлантическому альянсу, заявив, что страна нацелена на вступление в организацию «в июне этого года».

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