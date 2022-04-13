Швеция будет отталкиваться от решения Финляндии по вхождению в НАТО

Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон отказалась комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что правящая в стране Социал-демократическая партия приняла решение о вхождении королевства в Североатлантический альянс, передаёт ТАСС.

На совместной пресс-конференции с финской коллегой Санной Марин премьер-министр Швеции заявила о необходимости хорошо подумать и оценить все последствия такого действия.

«Мы должны проанализировать ситуацию, чтобы увидеть, что лучше для шведского народа. Мы не собираемся торопиться, так как существуют риски и возможности со всеми различными альтернативами действий и всеми различными сценариями», - подчеркнула Андерссон.