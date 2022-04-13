Швеция будет отталкиваться от решения Финляндии по вхождению в НАТО
Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон отказалась комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что правящая в стране Социал-демократическая партия приняла решение о вхождении королевства в Североатлантический альянс, передаёт ТАСС.
На совместной пресс-конференции с финской коллегой Санной Марин премьер-министр Швеции заявила о необходимости хорошо подумать и оценить все последствия такого действия.
«Мы должны проанализировать ситуацию, чтобы увидеть, что лучше для шведского народа. Мы не собираемся торопиться, так как существуют риски и возможности со всеми различными альтернативами действий и всеми различными сценариями», - подчеркнула Андерссон.
По её словам, на этот счёт ведутся сейчас консультации со всеми партиями, входящими в шведский парламент.
Анализ по ситуации с безопасностью должен быть представлен до конца мая этого года, добавила глава шведского кабмина.
Андерссон также сообщила, что в Стокгольме непременно учтут и выбор Хельсинки.
«Решение, которое принимает одна из наших стран, влияет и на другую страну», - пояснила она.
Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон уже приняла положительное решение по вопросу присоединения королевства к Североатлантическому альянсу, заявив, что страна нацелена на вступление в организацию «в июне этого года».
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