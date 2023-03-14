МИД Британии назвал непростой конфискацию замороженных российских активов
Глава британского МИД Джеймс Клеверли назвал непростой задачу конфисковать замороженные российские активы, сообщает РИА Новости.
Трудности, по его словам, связаны с тем, что Британия впервые сталкивается с подобной ситуацией, несмотря на многочисленные конфликты стран.
«Мы должны быть уверены, что соблюдаем внутренние и международные законы», - цитирует Клеверли РИА Новости.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Британия будет добиваться наказания России за происходящее на Украине.
Ранее в Евросоюзе сообщили, что Запад и США примут дополнительные меры для предотвращения обхода санкций и поддержки России третьими странами.
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