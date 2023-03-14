МИД Британии назвал непростой конфискацию замороженных российских активов

Глава британского МИД Джеймс Клеверли назвал непростой задачу конфисковать замороженные российские активы, сообщает РИА Новости.

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Трудности, по его словам, связаны с тем, что Британия впервые сталкивается с подобной ситуацией, несмотря на многочисленные конфликты стран.

«Мы должны быть уверены, что соблюдаем внутренние и международные законы», - цитирует Клеверли РИА Новости.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Британия будет добиваться наказания России за происходящее на Украине.

Ранее в Евросоюзе сообщили, что Запад и США примут дополнительные меры для предотвращения обхода санкций и поддержки России третьими странами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииВеликобритания
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