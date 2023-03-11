ЕС и США усилят сотрудничество по предотвращению обхода санкций против России

Евросоюз и США примут дополнительные меры для предотвращения обхода санкций и поддержки России со стороны третьих стран. Об этом говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Белый дом: Джо Байден и Урсула фон дер Ляйен обсудят способы давления на Россию

Ранее фон дер Ляйен и Байден провели переговоры в Вашингтоне.

Как отмечается в заявлении по итогам встречи, стороны углубляют сотрудничество по обеспечению соблюдения санкций и мер экспортного контроля, прекращению и сдерживанию обхода ограничений «в том числе, путем расширения полномочий по закрытию доступа России к ... ресурсам, которые могут поддерживать ее военную машину».

США и ЕС предпринимают действия против дополнительных субъектов из третьих стран по всей планете, чтобы пресечь поддержку Москвы.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:РоссияСанкции Против РоссииЕвросоюзСША
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