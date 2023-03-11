ЕС и США усилят сотрудничество по предотвращению обхода санкций против России

Ранее фон дер Ляйен и Байден провели переговоры в Вашингтоне.

Как отмечается в заявлении по итогам встречи, стороны углубляют сотрудничество по обеспечению соблюдения санкций и мер экспортного контроля, прекращению и сдерживанию обхода ограничений «в том числе, путем расширения полномочий по закрытию доступа России к ... ресурсам, которые могут поддерживать ее военную машину».

США и ЕС предпринимают действия против дополнительных субъектов из третьих стран по всей планете, чтобы пресечь поддержку Москвы.

