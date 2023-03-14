Беглов предрек отказ Петербурга от товаров из «недружественных» стран
Задела экономики Санкт-Петербурга достаточно для того, чтобы со временем полностью отказаться от товаров и продукции из так называемых «недружественных» и заменить их отечественными. Такую перспективу в комментарии ТАСС обрисовал губернатор Северной столицы Александр Беглов.
По его оценке, такого рода перемены в экономике стали насущной необходимостью. Беглов пообещал, что власти города продолжат стимулирование бизнес-инициативы, инвестиционной активности с прицелом на развитие собственных производств полного цикла.
При этом, по словам губернатора, для достижения целей необходимо также снимать избыточное регулирование.
После начала специальной военной операции на Украине многие государства ввели в отношении России жесткие санкции, включая запрет экспорта товаров.
Как отмечает НСН, накануне стало известно, что Индия намерена придерживаться потолка цены на российскую нефть, введённого странами ЕС, G7, Австралией и Норвегией.
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