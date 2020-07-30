МИД Белоруссии запросил у посла РФ разъяснения о задержанных россиянах

МИД Белоруссии запросил у посла РФ в республике разъяснения о целях нахождения в стране задержанных россиян, которые имеют «опыт участия в вооруженных конфликтах». Об этом рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, накануне белорусское агентство «Белта» сообщило, что под Минском якобы были задержаны «32 боевика иностранной частной компании Вагнер», еще один – на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. Также в сообщении агентства отмечается, что ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании», отмечает Ura.ru. Между тем, российские обозреватели и телеграм-канал придерживаются версии, согласно которой «вагнеровцы» не собирались задерживаться в Белоруссии, используя страну как хаб для отправки в другие государства.