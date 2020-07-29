Российские наемники в Белоруссии: провокация или фарс?

По сообщениям белорусских СМИ, правоохранительными органами страны была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Утверждается, что все задержанные – россияне из частной военной компании Вагнера, при себе имели ручную кладь и прибыли в страну в ночь на 25 июля. Группа заселилась в одну из гостиниц Минска, однако позже переехала в один из санаториев Минского района, где обратила на себя внимание нехарактерной для туристов одеждой в стиле «милитари». Они, как отмечается, изучали местность в окрестностях санатория. Но не в одежде был их главный «прокол», а в поведении, которое никак не вяжется с отдыхом: «спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно», - говорится в сообщении.

Известие о задержании бойцов ЧВК, да еще из России, упало на благодатную почву. Не далее как неделю назад президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что войны в мире начинаются с уличных протестов, к участию в которых могут быть «подтянуты» сотрудники ЧВК. Так было в Ливии, Ираке и Сирии, где возник «управляемый хаос», - напомнил тогда Лукашенко. А день спустя он заявил о вмешательстве во внутренние дела и выборы в Белоруссии со стороны в том числе России. Представитель Кремля Дмитрий Песков на это ответил, что Москва никогда не вмешивалась в электоральные процессы в Белоруссии. Что касается появления в Белоруссии бойцов ЧВК из России, сам факт существования которых идет вразрез с российским законодательством, то, кроме очевидно абсурдного предположения о попытке испортить отношения с одной из немногих дружественных стран, есть и куда более прозаичное объяснение: сообщалось, что Минск использовался как перевалочный пункт для переброски бойцов ЧВК Вагнера в другие страны, преимущественно, африканские. И, скорее всего, для белорусских спецслужб это давно не новость.

Свое объяснение, зачем такой скандал понадобился Александру Лукашенко, предложил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, которые приводит «Интерфакс», «Лукашенко впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов. Полагаю, что, действительно, к нему есть вопросы со стороны населения республики», - заявил российский парламентарий.

В ходе предвыборной кампании вопросов к Лукашенко у населения, вероятно, прибавилось, особенно после того, как оппозиционные кандидаты один за другим оказались под следствием, в СИЗО, а кто-то успел бежать в Россию. Ближе к вечеру среды стало известно, что президент Белоруссии созвал срочное совещание Совета безопасности республики. Не исключено, что по его итогам станет известно, как Лукашенко намерен использовать историю с ЧВК.

