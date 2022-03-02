МИД Белоруссии: Минск никогда не планировал воевать с Украиной

В министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что в Минске никогда не планировали и не собираются принимать участие в военной операции на Украине. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.

Украина может нанести превентивный удар по Белоруссии

По его словам, об этом неоднократно заявляли в республике, в том числе, и президент Александр Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии Лукашенко выразил опасения, что серьезный европейский конфликт может перерасти в планетарный.

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ФОТО: flickr.com
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