Лукашенко опасается разрастания конфликта на Украине в планетарный

«Дай бог, чтобы он [серьезный европейский конфликт] не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в острую вооруженную фазу», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Белорусский лидер считает, что к кризису привело игнорирование системы безопасности со стороны западных стран. Как отметил Лукашенко, Запад нивелировал «систему сдержек и противовесов, с трудом достигнутых после распада Советского Союза».

«Деградация и обесценивание международных договоров и соглашений привели к эскалации военно-политической ситуации в нашем регионе», — добавил президент.

Также белорусский лидер выразил мнение, что РФ начала военную операцию на Украине, потому что стране не оставили выбора: «Запад усилил подходы к милитаризации региона, втянул в эту историю украинскую сторону несбыточными обещаниями принятия страны в Евросоюз и НАТО». Лукашенко отметил, что запад намеревался спровоцировать Белоруссию и Россию. Тем не менее, глава государства подчеркнул, что Минск готов вести переговоры когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе.

