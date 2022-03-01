Украина может нанести превентивный удар по Белоруссии

Военные силы Украины могу нанести превентивный ракетный удар по территории Белоруссии. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в эфире телеканала Украина 24.

Лукашенко заявил, что Россия проводит спецоперацию на Украине «хирургически»

Данилов отметил, что «при необходимости» решение наносить удары не только по российским войскам, но и по их военным союзникам в Белоруссии будет принято.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не испытывать терпение России.


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Фото: facebook.com/usdos.ukraine
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