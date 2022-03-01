Украина может нанести превентивный удар по Белоруссии

Данилов отметил, что «при необходимости» решение наносить удары не только по российским войскам, но и по их военным союзникам в Белоруссии будет принято.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не испытывать терпение России.



