Украина может нанести превентивный удар по Белоруссии
Военные силы Украины могу нанести превентивный ракетный удар по территории Белоруссии. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в эфире телеканала Украина 24.
Данилов отметил, что «при необходимости» решение наносить удары не только по российским войскам, но и по их военным союзникам в Белоруссии будет принято.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не испытывать терпение России.
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