МИД Австрии: время дипломатического решения конфликта на Украине еще не пришло
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что решить украинский конфликт дипломатическим путем в настоящий момент невозможно. Свое мнение он высказал в интервью газете Standart.
Дипломат выразил надежду, что рано или поздно настанет возможность урегулировать ситуацию путем переговоров.
«Но мы еще не пришли к этому», - констатировал Шалленберг.
Глава МИД считает, что Россия намерена решить исход конфликта на поле боя. По его мнению, Украине не следует жертвовать территориями ради урегулирования.
Мирные договоренности необходимо искать с учетом интересов Киева, добавил министр.
Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Киев начал готовиться к конфликту с Москвой в 2019 году после саммита в «нормандском формате», передает НСН.
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