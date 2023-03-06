МИД Австрии: время дипломатического решения конфликта на Украине еще не пришло

Дипломат выразил надежду, что рано или поздно настанет возможность урегулировать ситуацию путем переговоров.

«Но мы еще не пришли к этому», - констатировал Шалленберг.

Глава МИД считает, что Россия намерена решить исход конфликта на поле боя. По его мнению, Украине не следует жертвовать территориями ради урегулирования.

Мирные договоренности необходимо искать с учетом интересов Киева, добавил министр.

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Киев начал готовиться к конфликту с Москвой в 2019 году после саммита в «нормандском формате», передает НСН.

