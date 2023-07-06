МИД: 9 финских дипломатов объявлены в России персонами нон-грата

Россия высылает из страны девять дипломатов Финляндии. Такие меры приняты в ответ на антироссийскую политику Хельсинки, заявили в МИД РФ, передает ТАСС.

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Также с 1 октября отзывается согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Вызванному в здание российского МИД финскому послу в Москве было заявлено, что вступление его страны в НАТО создает угрозу безопасности России.

Кроме того, накачивание Украины западным оружием и поощрение на войну с РФ означают явно враждебные действия по отношению к РФ, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

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«Такая линия финских властей не может оставаться без ответа», — говорится в сообщении МИД РФ.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Хельсинки должны отдавать себе отчет в том, что подобное рвение Финляндии будет не только оценено в Брюсселе, в Вашингтоне и Киеве, оно будет учтено в Москве при планировании дальнейшей политики на финском направлении.

Ранее стало известно, что Финляндия ужесточит ограничения на въезд для россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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