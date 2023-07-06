МИД: 9 финских дипломатов объявлены в России персонами нон-грата

Также с 1 октября отзывается согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Вызванному в здание российского МИД финскому послу в Москве было заявлено, что вступление его страны в НАТО создает угрозу безопасности России.

Кроме того, накачивание Украины западным оружием и поощрение на войну с РФ означают явно враждебные действия по отношению к РФ, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.