МИД: 9 финских дипломатов объявлены в России персонами нон-грата
Россия высылает из страны девять дипломатов Финляндии. Такие меры приняты в ответ на антироссийскую политику Хельсинки, заявили в МИД РФ, передает ТАСС.
Также с 1 октября отзывается согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
Вызванному в здание российского МИД финскому послу в Москве было заявлено, что вступление его страны в НАТО создает угрозу безопасности России.
Кроме того, накачивание Украины западным оружием и поощрение на войну с РФ означают явно враждебные действия по отношению к РФ, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Такая линия финских властей не может оставаться без ответа», — говорится в сообщении МИД РФ.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Хельсинки должны отдавать себе отчет в том, что подобное рвение Финляндии будет не только оценено в Брюсселе, в Вашингтоне и Киеве, оно будет учтено в Москве при планировании дальнейшей политики на финском направлении.
Ранее стало известно, что Финляндия ужесточит ограничения на въезд для россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru