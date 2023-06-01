Захарова назвала абсурдными заявления Финляндии о России

По ее словам, российская дипломатия предприняла ответные меры, поскольку ранее такие же ограничения были предприняты Финляндией в отношении России. Она отметила, что российские загранучреждения могут пользоваться счетом лишь в одном из финских банков.

Ранее в МИД России вручили финскому послу ноту о закрытии отделений петербургского генконсульства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

