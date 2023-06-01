Захарова назвала абсурдными заявления Финляндии о России
Заявления финских властей о якобы нарушении Россией Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года из-за заморозки счетов финских дипломатических миссий абсурдны. Об этом заявила официальный представитель МИД России, ее слова опубликованы на портале министерства.
По ее словам, российская дипломатия предприняла ответные меры, поскольку ранее такие же ограничения были предприняты Финляндией в отношении России. Она отметила, что российские загранучреждения могут пользоваться счетом лишь в одном из финских банков.
Ранее в МИД России вручили финскому послу ноту о закрытии отделений петербургского генконсульства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru