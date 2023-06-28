Финляндия затруднит въезд для российских абитуриентов и владельцев недвижимости

В Хельсинки намерены ввести дополнительные меры, затрудняющие въезд на территорию Финляндии для граждан РФ, имеющих недвижимое имущество в республике или обучающихся в финских вузах. Об этом заявил глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннера в интервью изданию YLE.

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В качестве одной из мер предлагается ввести обязательное основание для нахождения россиян в стране.

«В дальнейшем собственники должны будут доказать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их присутствия», — рассказал Таннера.

По его словам, подомные меры будут разработаны с целью ограничить число российских абитуриентов и деловой туризм.

Ранее стало известно, что Финляндия ужесточит ограничения на въезд для россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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