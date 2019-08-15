МГИК направит материалы о подделке подписей в следственные органы

«Ни одного такого сборщика не посадили, ни одного кандидата не посадили. Я думаю, что это надо прекращать. Мы не карающий орган, но каждый должен получить по заслугам. Мы обязательно отправим все материалы в следственные органы», — заявил Горбунов.

Он выразил уверенность, что, если дела будут доведены до уголовной ответственности, поубавится число желающих «рисовать» подписи.

Напомним, зампред Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что в подписных листах незарегистрированных кандидатов было обнаружено 106 подписей умерших людей.

Ранее в ЦИК отметили высокий уровень конкуренции на выборах в Мосгордуму. Как сообщала НСН, прошли барьер сбора подписей 233 кандидата из 426.

