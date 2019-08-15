МГИК направит материалы о подделке подписей в следственные органы

Кандидаты в депутаты, подделывающие подписи избирателей, должны быть не только отстранены от выборов, но и обязаны предстать перед законом за фальсификацию. Об этом заявил глава Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов.

Он напомнил, что в последние годы МГИК либерально относился к таким ситуациям и не преследовал за подделку подписей. Теперь, по его мнению, пора завершить такую практику. Поэтому в следственные органы будут направлены соответствующие материалы.

Москву опять ждет митинг

«Ни одного такого сборщика не посадили, ни одного кандидата не посадили. Я думаю, что это надо прекращать. Мы не карающий орган, но каждый должен получить по заслугам. Мы обязательно отправим все материалы в следственные органы», — заявил Горбунов.

Он выразил уверенность, что, если дела будут доведены до уголовной ответственности, поубавится число желающих «рисовать» подписи.

Напомним, зампред Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что в подписных листах незарегистрированных кандидатов было обнаружено 106 подписей умерших людей.

Ранее в ЦИК отметили высокий уровень конкуренции на выборах в Мосгордуму. Как сообщала НСН, прошли барьер сбора подписей 233 кандидата из 426.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыФальсификации

NSN logoНСН