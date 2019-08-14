Москву опять ждет митинг

Власти Москвы согласовали проведение очередного митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа с числом участников до 100 тысяч человек, сообщил первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник. Как заявил представитель столичного руководства, в проведении шествия после митинга организаторам отказано. Предыдущее такое мероприятие состоялось в минувшую субботу, 10 августа. Тот митинг стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы, которым отказано в регистрации.

Между тем, один из тех, кому первоначально было отказано в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, своего все же добился. Для этого представитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин сходил в суд, как изначально и предлагала глава ЦИК Элла Памфилова. По словам Митрохина, которые приводит «Интерфакс», после того, как окружная избирательная комиссия дважды отказала ему в регистрации, Мосгорсуд вынес решение в его пользу, и с третьего раза он был зарегистрирован. При этом исследование поданных за него подписей на предмет наличия недостоверных в суде было «объективным и прозрачным»:

«Рассмотрение забракованных подписей проходило с привлечением всех сторон, и не было возможности никаких подтасовок», - заявил Митрохин.

Уличные акции протеста в Москве проходят на фоне общего снижения интереса граждан России к выборам, которое констатировали социологи «Левада-центра». По итогам проведенного в июле опроса, 41 процент граждан либо не собираются голосовать на парламентских выборах в 2021 году, либо не знают, кого на них поддержать. При этом, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, 24 процента респондентов не пошли бы голосовать вовсе.

Охлаждению общества к политике можно только порадоваться, - заявил в эфире НСН экс-советник управления президента России, политолог Олег Матвейчев.

«Политизация жизни, когда люди думают о политике, хотят в каких-то выборах участвовать, это то же самое что температура для тела. Если у вас общество политизировано, это значит, что у вас температура выше, чем 36.6, это значит, что вы больны. И когда люди политикой не интересуются, это говорит о том, что у них более или менее все хорошо. Это значит что у них более или менее комфортная среда, что их все устраивает… Радоваться надо. Самые политизированные общества – самые больные».

Радоваться, впрочем, пока преждевременно. Тот же Сергей Митрохин, избравший легитимный (и успешный) путь оспаривания отказа в регистрации, пока в меньшинстве. Некоторые из получивших отказ в регистрации предпочли судебному решению уличный протест.

