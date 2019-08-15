ЦИК отмечает высокий уровень конкуренции на выборах в Мосгордуму

Высоким назвал уровень конкуренции на выборах в Мосгордуму зампред Центризбиркома Николай Булаев. Он привёл прессе цифры и рассказал также о незарегистрированных кандидатах от оппозиционных партий.

Всего, по его словам, прошли барьер сбора подписей 233 кандидата из 426. «Это высокий уровень конкуренции», — отметил Булаев.

Что касается незарегистрированных кандидатов, по его словам, все они собрали недостаточное для прохождения барьера количество подписей избирателей. Кроме того, у нескольких были и другие нарушения регламента подачи заявления на участие в выборах.

«Все эти фамилии известны. У всех у них недостаточное для регистрации количество достоверных подписей. У пятерых отсутствует справка об отсутствии обязательств имущественного характера за пределами РФ, что является непреодолимым препятствием для регистрации», — заявил зампред ЦИК.