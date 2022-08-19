Международная ассоциация пожарных и спасательных служб приостановила членство России

Замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов заявил, что членство России в Международной ассоциации пожарных и спасательных служб (CTIF) было приостановлено, сообщает РИА Новости.

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Выступая на сессии Международного пожарно-спасательного конгресса он выразил мнение, что в этой связи сотрудничество России с Казахстаном в области пожарной безопасности «выйдет на новые уровни».

«Сейчас наше членство в КТИФ (CTIF) приостановили... мы сегодня обсуждали, в рамках ШОС не создать ли альтернативу? Потому что специалистов достаточно. А когда вопросы политизируются, профессионализм уходит», — подчеркнул Воронов.

Ранее первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил, что Евросоюз и Украина пытались добиться исключения России и Белоруссии из Всемирной таможенной организации (ВТамО).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпасателиПожарныеМЧС РФРоссия
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