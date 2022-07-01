Министры спорта 35 стран призвали исключить РФ из международного сообщества
Министры спорта 35 стран призвали исключить спортивные федерации РФ и Белоруссию из международного сообщества. Как сообщает «Интерфакс», министры подписали соответствующее совместное заявление.
Как отметил министр культуры и спорта Польши Камиль Бортничук, в числе требований также исключение представителей данных стран из руководящих органов международных федераций, приостановка трансляции международных спортивных мероприятий в РФ.
Среди подписавших заявление, в частности, 25 стран ЕС, Великобритания, США, Исландия, Канада, Австралия и другие.
Санкции против РФ вводятся в связи с начатой страной военной операцией на территории Украины.
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