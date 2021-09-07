Нельзя трогать? На Украине расшифровали «сигнал» Кулебы для России

«Наверное, Кулеба считает, что если США помогают Украине, а Украина находится в конфронтации с Россией, то любая помощь – это сигнал, что государство готово выступать на стороне Украины. Понимая вес США - а Соединенные Штаты и Китай являются двумя гегемонами в мире - это сигнал о том, что за нами стоит крупный защитник, крупный игрок, и нас нельзя трогать, потому что если нас тронуть, то США всей своей мощью обрушаться», - предположил политолог.

По мнению Бондаренко, министр не намекает на конкретные действия в Крыму или на востоке Украины.

«Думаю, что вряд ли он имеет в виду диверсию в Крыму, потому что на самом деле помощь маленькая, 60 миллионов всего, и вряд ли это та помощь, которая может быть использована эффективно в каких-то операциях по силовому возврату Крыма или Донбасса», - объяснил он.

Решение о помощи Украине было сделано после встречи президента США Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским 1 сентября. Соединенные Штаты, в частности, обязались выделить Украине военную технику на сумму в 60 миллионов долларов. В их числе противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и другие виды летального и нелетального оружия.

Ранее украинский политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что для личной встречи Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина украинской стороне нужно найти темы для обсуждения, не связанные с Крымом и Донбассом.

