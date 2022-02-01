СМИ: США выступают за отмену визита Болсонару в Москву

По данным издания, 300 января госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД Бразилии Карлосом Франса вновь выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в РФ может быть истолкована как принятие бразильской стороной стороны в конфликте.

В декабре прошлого года Болсонару сообщил, что намерен посетить Россию в первом квартале 2022 года. Таким образом, глава государства принял приглашение российского лидера Владимира Путина.

