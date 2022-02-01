Пентагон: США обсуждают со странами НАТО переброску войск в Европу
США обсуждают с европейскими членами НАТО возможность переброски американских войск на территорию стран восточного фланга альянса. Об этом сообщает ТАСС.
По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, в частности, обсуждается вопрос относительно возможного количества сил, которое страны готовы принять. Он добавил, что финальное решение пока не принято.
Также Кирби отметил, что размещение сил НАТО на восточном фланге может произойти в рамках отдельного двустороннего договора между США и другими странами.
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