Пентагон: США обсуждают со странами НАТО переброску войск в Европу

США обсуждают с европейскими членами НАТО возможность переброски американских войск на территорию стран восточного фланга альянса. Об этом сообщает ТАСС.

Белый дом заявил о готовности санкций против российской элиты

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, в частности, обсуждается вопрос относительно возможного количества сил, которое страны готовы принять. Он добавил, что финальное решение пока не принято.

Также Кирби отметил, что размещение сил НАТО на восточном фланге может произойти в рамках отдельного двустороннего договора между США и другими странами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:НАТОПентагон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры