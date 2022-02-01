Пентагон: США обсуждают со странами НАТО переброску войск в Европу

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, в частности, обсуждается вопрос относительно возможного количества сил, которое страны готовы принять. Он добавил, что финальное решение пока не принято.

Также Кирби отметил, что размещение сил НАТО на восточном фланге может произойти в рамках отдельного двустороннего договора между США и другими странами.



