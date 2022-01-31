В США ждут реакции России на ответ по гарантиям безопасности
В США ждут реакции России на американский ответ по гарантиям безопасности. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, передает «Интерфакс».
По словам Прайса, США ожидают, что Россия озвучит свою официальную позицию по этому вопросу в ходе предстоящих переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Энтони Блинкеном. Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что разговор Лаврова и Блинкена состоится в ближайшие несколько дней.
Американская сторона передала ответ на требования России по гарантиям безопасности 26 января. Посол США в РФ Джон Салливан доставил в МИД РФ письменный ответ, МИД получил два документа — один, содержащий ответ США, другой — ответ НАТО.
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