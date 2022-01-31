В США ждут реакции России на ответ по гарантиям безопасности

По словам Прайса, США ожидают, что Россия озвучит свою официальную позицию по этому вопросу в ходе предстоящих переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Энтони Блинкеном. Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что разговор Лаврова и Блинкена состоится в ближайшие несколько дней.

Американская сторона передала ответ на требования России по гарантиям безопасности 26 января. Посол США в РФ Джон Салливан доставил в МИД РФ письменный ответ, МИД получил два документа — один, содержащий ответ США, другой — ответ НАТО.

