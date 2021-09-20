В Белоруссии россиянку приговорили к полутора годам колонии за клевету на Лукашенко

Суд в Бресте приговорил россиянку Ирину Викхольм к 1,5 года заключения за клевету на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал правозащитников «Весна. Брест».

Гражданку России задержали в Белоруссии по делу о клевете на Лукашенко

Отмечается, что гражданка РФ будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее НСН писала, что Викхольм грозит до шести лет лишения свободы из-за публикации в Twitter с фотографией Лукашенко и «клеветническими сведениями о совершении им акта терроризма и авиапиратства».

Как сообщал правозащитный центр «Весна», россиянку задержали еще в мае после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, однако об этом стало известно лишь в сентябре. В посольстве РФ в Белоруссии отмечали, что следят за ситуацией с Викхольм, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:СудКлеветаАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияне
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