В Белоруссии россиянку приговорили к полутора годам колонии за клевету на Лукашенко

Отмечается, что гражданка РФ будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее НСН писала, что Викхольм грозит до шести лет лишения свободы из-за публикации в Twitter с фотографией Лукашенко и «клеветническими сведениями о совершении им акта терроризма и авиапиратства».

Как сообщал правозащитный центр «Весна», россиянку задержали еще в мае после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, однако об этом стало известно лишь в сентябре. В посольстве РФ в Белоруссии отмечали, что следят за ситуацией с Викхольм, напоминает Газета.ру.

