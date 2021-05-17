Меркель заверила Нетаньяху в солидарности правительства Германии с Израилем
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого осудила продолжающиеся ракетные атаки из сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Меркель подчеркнула, что Израиль имеет право защищаться от нападений и выразила солидарность правительства ФРГ.
Она отметила, что правительство будет принимать все необходимые меры для противодействия акциям протеста в Германии, которые разжигают ненависть.
Ранее сообщалось, что Израиль и Соединенные Штаты подписали сделку на поставку американских вооружений на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Сумма сделки составит 735 миллионов долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru