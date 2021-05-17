США поставят оружие Израилю на $735 млн на фоне обострения в секторе Газа

Собянин открыл Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы

До 1,5 млн кв. м жилья по программе реновации построят в 2021 году в столице

Неизвестные «заминировали» 10 школ Москвы

Движение в Ходынском и Лефортовском тоннелях столицы восстановлено после ДТП

Крупнейший в Европе игровой центр откроют на «Острове Мечты»