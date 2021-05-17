США поставят оружие Израилю на $735 млн на фоне обострения в секторе Газа
Израиль и Соединенные Штаты подписали сделку на поставку американских вооружений на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Jerusalem Post.
Сообщается, что сумма сделки составит 735 миллионов долларов. Президент США Джо Байден соглашение уже одобрил.
Известно также, что в первую очередь Израиль приобретет ракеты точного наведения и специальные боеприпасы.
Ранее стало известно, что командир Северной бригады «Сарая Аль-Кудс», которая является крылом палестинского «Исламского джихада», Хусам Абу Харбид погиб в результате авиаудара ВС Израиля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru