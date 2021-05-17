США поставят оружие Израилю на $735 млн на фоне обострения в секторе Газа

Израиль и Соединенные Штаты подписали сделку на поставку американских вооружений на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Сообщается, что сумма сделки составит 735 миллионов долларов. Президент США Джо Байден соглашение уже одобрил.

В Кремле прокомментировали обострение палестино-израильского конфликта

Известно также, что в первую очередь Израиль приобретет ракеты точного наведения и специальные боеприпасы.

Ранее стало известно, что командир Северной бригады «Сарая Аль-Кудс», которая является крылом палестинского «Исламского джихада», Хусам Абу Харбид погиб в результате авиаудара ВС Израиля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаСШАИзраиль
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