«ХАМАСу нормально». Сатановский рассказал, как Израиль «доигрался» до сожжения синагог
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Россия не должна вмешиваться в конфликт между Израилем и Палестиной.
В Израиле продолжаются столкновения арабов и евреев. Сообщается о сожжении 10 синагог. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что происходящее в Израиле – результат невнятной политики руководства страны.
«Там есть еще несколько синагог. В Израиле просто полностью упущен контроль над ситуацией внутри страны. Полиция в Израиле ведет себя непрофессионально. Именно поэтому она доигралась до сегодняшней ситуации. Вместо того, чтобы разгонять погромщиков с обеих сторон, приходится применять какие-то жесткие меры. Спецслужбы работают в другом качестве, они занимаются террористами, предотвращают теракты. А политический курс в Израиле на протяжении последних трех десятилетий был совершенно невнятен и непонятен. Вот цена вопроса», - объяснил он.
Евгений Сатановский назвал конфликт локальным и не требующим вмешательства извне. Он предположил, что противоборствующие стороны решат свои проблемы самостоятельно. По его словам, палестинское исламистское движение ХАМАС уже доказало свою силу и мощь.
«У России нет позиции в этом конфликте. Как сказано в старинной русской поговорке, двое в драку - третий не мешай. Вот и вся наша позиция должна быть в этом вопросе. Как-нибудь израильтяне разберутся без нас со своей страной. Полагаю, что ХАМАС, принимая те или иные решения, тоже нас спрашивать не будет. Предсказания давать бесполезно. Конфликт будет продолжаться, пока в Израиле к власти не придет кто-нибудь, кто в Газе ликвидирует режим ХАМАС. Огромного количества жертв нет. Огромное количество жертв – это другие цифры. Никуда этот конфликт не зашел. Обычное решение ХАМАСом своих вопросов. Он продемонстрировал, что он крутой. Если бы завтра были выборы, которые отменили, ХАМАС бы их выиграл. Им нормально», - заключил политолог.
Палестино-израильский конфликт представляет опасность в случае бесконтрольного разрастания, ведь ближневосточный регион находится рядом с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что на Ближнем Востоке хрупкая система безопасности, потому что многие страны в регионе находятся в достаточно напряженных отношениях.
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