Тихановская видит Путина посредником в переговорах с Минском
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила за приглашение Владимира Путина в качестве посредника в случае, если власти пойдут на переговоры с представителями оппозиции в Минске. Об этом она заявила в интервью радиостанции RTL.
По словам Тихановской, посредниками могли бы стать и другие соседние с Белоруссией страны. Она считает, что пригласить президента России для посредничества в Минске мог бы президент Франции Эммануэль Макрон, с которым она на днях встречалась в Вильнюсе, отмечает RT.
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов ранее заявил, что в ЕС не хотят сближения Москвы и Минска на фоне политического кризиса, возникшего после президентских выборов в Белоруссии.
В ЕС считают итоги президентских выборов подтасованными, однако, при этом, не разрывают дипломатические отношения с республикой, приводит РЕН ТВ комментарий постпреда.
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