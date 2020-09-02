Меркель сменила тон в деле Навального

Готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по ситуации вокруг Навального подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, он признал, что в настоящий момент в Кремле не могут «квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления». При этом Песков указал, что «до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было».

Между тем, резкое изменение тональности заявлений немецкого канцлера в контексте дела Навального с большой долей вероятности может быть предвестником начала новой санкционной кампании в отношении России, как это было после истории с отравлением Скрипалей в Великобритании. Если еще на прошлой неделе она призывала не увязывать вопрос Навального с российско-германскими и российско-европейскими отношениями, то теперь в заявлении правительства ФРГ речь идет о выработке с партнерами по ЕС и НАТО общей реакции и мер воздействия.

В такой ситуации вопрос не в том, будут ли приняты меры против России, а, скорее, в их масштабе. Введенные в связи с «делом Скрипалей» санкции ударили не только по России, но и – весьма болезненно – по европейскому бизнесу, убытки которого от этого шага оценивались в миллиарды евро. С учетом этого опыта можно предположить, что прагматический подход возобладает, и антироссийские шаги в связи с «делом Навального» будут носить в большей степени ритуальный характер.

