Меркель сменила тон в деле Навального
Резкое заявление Ангелы Меркель прозвучало после того, как было объявлено об отравлении Навального веществом из группы «Новичок»
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Алексея Навального жертвой нападения с использованием химического отравляющего вещества.
«Очевидно, что Алексей Навальный является жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать. И я осуждаю это от имени всего федерального правительства», — заявила Ангела Меркель. Канцлер ФРГ потребовала от российских властей отреагировать на отравление Алексея Навального.
Ранее официальный представитель кабмина ФРГ заявил, что совместную реакцию на инцидент Берлин намерен обсудить с партнерами по ЕС и НАТО. Немецкие власти также свяжутся с Организацией по запрещению химического оружия, сказал он после того, как была оглашена версия о том, что в анализах Навального обнаружены следы присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок».
Реакцию Москвы на утверждения об отравлении Навального «Новичком» было поручено сформулировать российскому МИДу. Получилось вот что: "Россия призывает партнеров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией в рамках правовых механизмов в связи с ситуацией с Навальным", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Там также обратили внимание на то, что просьбы российской стороны объяснить выводы об интоксикации Навального по-прежнему остаются без ответа.
Готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по ситуации вокруг Навального подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, он признал, что в настоящий момент в Кремле не могут «квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления». При этом Песков указал, что «до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было».
Между тем, резкое изменение тональности заявлений немецкого канцлера в контексте дела Навального с большой долей вероятности может быть предвестником начала новой санкционной кампании в отношении России, как это было после истории с отравлением Скрипалей в Великобритании. Если еще на прошлой неделе она призывала не увязывать вопрос Навального с российско-германскими и российско-европейскими отношениями, то теперь в заявлении правительства ФРГ речь идет о выработке с партнерами по ЕС и НАТО общей реакции и мер воздействия.
В такой ситуации вопрос не в том, будут ли приняты меры против России, а, скорее, в их масштабе. Введенные в связи с «делом Скрипалей» санкции ударили не только по России, но и – весьма болезненно – по европейскому бизнесу, убытки которого от этого шага оценивались в миллиарды евро. С учетом этого опыта можно предположить, что прагматический подход возобладает, и антироссийские шаги в связи с «делом Навального» будут носить в большей степени ритуальный характер.
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