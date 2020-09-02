Генерал ФСБ: если бы это был «Новичок», Навальный бы умер немедленно

«Новичок относится к категории боевых отравляющих веществ. Контакт с этим веществом приводит сразу к немедленной смерти» - сказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН.

Он напомнил, что все пробы анализов Навального находятся в России и в них не обнаружены яды, включая «Новичок». «А тут он приезжает в Германию и его тут же находят», - иронизирует Михайлов.

Он добавил, что если у экспертов была цель найти «Новичок», то его и нашли. «Все разговоры о том, что там есть какие-то элементы "Новичка" некорректны. Мы в любом продукте можем найти элементы того или иного вещества, если его разобрать на таблицу Менделеева».

«Я сомневаюсь, что этим заявлениям можно доверять», - резюмирует эксперт.

