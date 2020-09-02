Генерал ФСБ: если бы это был «Новичок», Навальный бы умер немедленно
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН выразил сомнение, что оппозиционера Алексея Навального отравили «Новичком».
Ранее сегодня представитель федерального правительства Германии озвучил версию, согласно которой Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Его следы в организме россиянина обнаружили эксперты из лаборатории Бундесвера.
«Новичок относится к категории боевых отравляющих веществ. Контакт с этим веществом приводит сразу к немедленной смерти» - сказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН.
Он напомнил, что все пробы анализов Навального находятся в России и в них не обнаружены яды, включая «Новичок». «А тут он приезжает в Германию и его тут же находят», - иронизирует Михайлов.
Он добавил, что если у экспертов была цель найти «Новичок», то его и нашли. «Все разговоры о том, что там есть какие-то элементы "Новичка" некорректны. Мы в любом продукте можем найти элементы того или иного вещества, если его разобрать на таблицу Менделеева».
«Я сомневаюсь, что этим заявлениям можно доверять», - резюмирует эксперт.
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