Генерал ФСБ: если бы это был «Новичок», Навальный бы умер немедленно

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН выразил сомнение, что оппозиционера Алексея Навального отравили «Новичком».

Ранее сегодня представитель федерального правительства Германии озвучил версию, согласно которой Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Его следы в организме россиянина обнаружили эксперты из лаборатории Бундесвера.

В Берлине заявили об отравлении Навального «Новичком»

«Новичок относится к категории боевых отравляющих веществ. Контакт с этим веществом приводит сразу к немедленной смерти» - сказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН.

Он напомнил, что все пробы анализов Навального находятся в России и в них не обнаружены яды, включая «Новичок». «А тут он приезжает в Германию и его тут же находят», - иронизирует Михайлов.

Он добавил, что если у экспертов была цель найти «Новичок», то его и нашли. «Все разговоры о том, что там есть какие-то элементы "Новичка" некорректны. Мы в любом продукте можем найти элементы того или иного вещества, если его разобрать на таблицу Менделеева».

«Я сомневаюсь, что этим заявлениям можно доверять», - резюмирует эксперт.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтравленияНовичокГерманияАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры