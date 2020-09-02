Меркель призвала Москву ответить на вопрос об отравлении Навального «Новичком»

Российский оппозиционный деятель Алексей Навальный был отравлен ядовитым боевым веществом из группы «Новичок». Это подтвердила канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель.

Она призвала Москву дать исчерпывающие ответы на «серьёзные вопросы» вокруг ситуации с недугом Навального. Глава исполнительной власти Германии подчеркнула, что только Российская Федерация может и обязана разрешить их.

Ранее официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт озвучил версию, согласно которой резкое ухудшение состояния здоровья Навального вызвано воздействием вещества из группы, известной как «Новичок». Зайберт подчеркнул, что такой вывод сделали военный эксперты Бундесвера, и верность их заключения не вызывает никаких сомнений.


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ФОТО: flickr.com // Солжи Нитсон
ТЕГИ:НовичокАлексей НавальныйАнгела Меркель
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