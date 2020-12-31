Меркель рассказала, когда привьется от коронавируса
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в новогоднем обращении к гражданам рассказала, когда сделает прививку от COVID-19.
По ее словам, каждый день становится всё больше вакцинированных, постепенно вакцина станет доступна для всех возрастных и профессиональных групп.
«Я тоже будут вакцинироваться, когда будет моя очередь», — цитирует RT Меркель.
В Германии сейчас идет вакцинация людей старше 80 лет, постояльцев и сотрудников домов престарелых, а также медперсонала, пишет «Свободная пресса». В этой стране в прививочной кампании используется препарат компаний Pfizer и BioNTech.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сам решит, когда и в какой форме рассказать о своей вакцинации против коронавируса.
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