Песков рассказал о вакцинации Путина от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сам решит, когда и в какой форме рассказать о своей вакцинации от коронавируса, сообщает RT.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства сам принял решение вакцинироваться, требовалось только завершение всех испытаний для определённой возрастной категории.

«Они были завершены. Далее просто будем ждать решения президента, который сам сообщит в той форме, в которой он хочет, и в то время, в которое он посчитает целесообразным», - добавил Песков.

Ранее российский лидер в ходе большой пресс-конференции сообщил, что обязательно сделает прививку от COVID-19, как только препарат будет одобрен для применения у граждан его возрастной группы.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 26 декабря заявил, что вакцина «Спутник V» получила одобрение для вакцинации людей старше 60 лет.

